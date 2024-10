Gamberorosso.it - Ecco come due vignaiole sfidano anche la guerra per produrre vino naturale in Libano

Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) La vita deve continuare. È quello che ricordano le duelibanesi, Claudine e Michelle, mentre i missili rimbalzano su ungià martoriato. La vita continua, nonostante i rumori della, le uve vengono raccolte e si lavora la terra per la prossima vendemmia. L'attuale conflitto tra Israele e Hezbollah ha riportato il paese nel caos, con oltre duemila vittime – di cui 127 bambini – in due settimane e una popolazione in fuga, soprattutto dal sud verso il nord. È qui, a Dimane, un piccolo villaggio a nord-est di Beirut, che le due donne, amiche e partner in affari, stanno portando avanti l’azienda vinicola e il loro progetto, Heya Wines, “lei” tradotto dall’arabo. Il loro obiettivo è quello die garantire pari diritti e riconoscimento alle donne, tradizionalmente invisibili nel settore agricolo.