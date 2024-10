Dybala diventa Venom: la Joya testimonial del nuovo film della Sony (Di venerdì 11 ottobre 2024) Paulo Dybala diventa Venom. L’attaccante della Roma infatti scende non in campo al cinema con la sua Dybala-mask per celebrare il film “Venom: The Last Dance” l’ultimo capitolo della saga che ha come protagonista l’antieroe della Marvel interpretato da Tom Hardy.“Ho sempre amato l’universo Romatoday.it - Dybala diventa Venom: la Joya testimonial del nuovo film della Sony Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Paulo. L’attaccanteRoma infatti scende non in campo al cinema con la sua-mask per celebrare il: The Last Dance” l’ultimo capitolosaga che ha come protagonista l’antieroeMarvel interpretato da Tom Hardy.“Ho sempre amato l’universo

