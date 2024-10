Dove va a finire l’acqua della Fontana di Trevi? La curiosità che non tutti conoscono (Di venerdì 11 ottobre 2024) Chiunque sia andato almeno una volta a Roma non ha potuto non visitare la Fontana di Trevi e lasciarsi cullare dallo scorrere dell’acqua, scattando una foto e lanciando una monetina come portafortuna. LEGGI ANCHE: — Roma, il passaggio segreto vicino alla Fontana di Trevi: se lo percorri rimarrai a bocca aperta >> Nessuno, tuttavia, si è mai chiesto che fine fa l’acqua che esce: essa è controllata da Acea che monitora anche l’impianto di illuminazione artistica del monumento. Acqua della Fontana di Trevi? Cosa sapere Acea, azienda comunale energia e ambiente, lavora costantemente e quotidianamente affinché l’acqua di Fontana di Trevi a Roma sia pulita e non vada sprecata. A tal proposito in pochi sanno che essa è riciclata, vale a dire che viene controllata, depurata e rimessa in circolo. Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Chiunque sia andato almeno una volta a Roma non ha potuto non visitare ladie lasciarsi cullare dallo scorrere del, scattando una foto e lanciando una monetina come portafortuna. LEGGI ANCHE: — Roma, il passaggio segreto vicino alladi: se lo percorri rimarrai a bocca aperta >> Nessuno, tuttavia, si è mai chiesto che fine fache esce: essa è controllata da Acea che monitora anche l’impianto di illuminazione artistica del monumento. Acquadi? Cosa sapere Acea, azienda comunale energia e ambiente, lavora costantemente e quotidianamente affinchédidia Roma sia pulita e non vada sprecata. A tal proposito in pochi sanno che essa è riciclata, vale a dire che viene controllata, depurata e rimessa in circolo.

