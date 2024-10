Divorzio Inter-Inzaghi: ora spunta la data, colpo di scena (Di venerdì 11 ottobre 2024) Emergono dubbi sul futuro dell’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi. Rumors passati ma occhio anche a ciò che potrebbe accadere nei prossimi mesi. L’avventura di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter prosegue senza sosta e il tecnico nerazzurro sente la formazione milanese come sempre più sua. D’altronde i risultati soddisfano tutti e in pochi anni Simone è diventato uno dei tecnici più considerati su panorama europeo, come testimoniano diverse situazioni. Inter-Inzaghi, pronta la separazione (Lapresse) SerieAnewsNegli ultimi tempi Chelsea e Liverpool hanno chiesto informazioni ma l’allenatore non è mai rimasto particolarmente colpito ed i due club hanno deciso di puntare su Maresca e Slot. Serieanews.com - Divorzio Inter-Inzaghi: ora spunta la data, colpo di scena Leggi tutta la notizia su Serieanews.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Emergono dubbi sul futuro dell’allenatore dell’Simone. Rumors passati ma occhio anche a ciò che potrebbe accadere nei prossimi mesi. L’avventura di Simonesulla panchina dell’prosegue senza sosta e il tecnico nerazzurro sente la formazione milanese come sempre più sua. D’altronde i risultati soddisfano tutti e in pochi anni Simone è diventato uno dei tecnici più considerati su panorama europeo, come testimoniano diverse situazioni., pronta la separazione (Lapresse) SerieAnewsNegli ultimi tempi Chelsea e Liverpool hanno chiesto informazioni ma l’allenatore non è mai rimasto particolarmente colpito ed i due club hanno deciso di puntare su Maresca e Slot.

Inchiesta Ultras - interrogato l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi - L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è stato interrogato come persona informata sui fatti nell’ambito dell’inchiesta Ultras della procura di Milano sulle curve e sui capi del tifo organizzato di Inter e Milan. Il tecnico nerazzurro è stato sentito dalla Squadra Mobile in merito alla telefonata registrata in data 26 maggio 2023 tra lui e Marco Ferdico, […] The post Inchiesta Ultras, interrogato ... (Lidentita.it)

Arresti ultrà - sentito in questura il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi - Il tecnico campione d’Italia è stato sentito come persona informata sui fatti ma non indagata, soprattutto in merito al contatto con l’allora capo della curva nord Marco Ferdico, il quale, in un colloquio telefonico, ha chiesto all’ex Lazio di poter avere più biglietti per la finale di Champions League del 2023 a Istanbul. (Lettera43.it)

Inchiesta ultrà - sentito il tecnico dell’Inter Inzaghi - L'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, è stato sentito stamani a Milano dagli investigatori della Squadra Mobile. (Golssip.it)