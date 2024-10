Dimarco tra Inter e Italia dimostra di essere ancora in crescita (Di venerdì 11 ottobre 2024) La prestazione in Italia-Belgio conferma quanto visto in maglia Inter: Federico Dimarco ha fatto un ulteriore passo avanti, migliorando ancora il suo rendimento. crescita COSTANTE – La carriera di Federico Dimarco vive di continui passi avanti. Da quando ha trovato una sua dimensione tecnica con Juric a Verona, il mancino scuola Inter anno dopo anno aggiunge sempre qualcosa al suo gioco. Basta pensare che quattro anni fa con Conte non poteva nemmeno stare in rosa. Poi al primo anno con Inzaghi non poteva fare l’esterno. Lo scorso anno, dopo un percorso, si è imposto come uno dei migliori esterni in Italia e in Europa. Arrivando ad essere un titolare di Inter e nazionale. Un punto decisamente alto, che sembrava il suo vertice tecnico. E invece in questo inizio di stagione ha continuato la sua crescita. Che a questo punto non si può più sottovalutare. Inter-news.it - Dimarco tra Inter e Italia dimostra di essere ancora in crescita Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La prestazione in-Belgio conferma quanto visto in maglia: Federicoha fatto un ulteriore passo avanti, migliorandoil suo rendimento.COSTANTE – La carriera di Federicovive di continui passi avanti. Da quando ha trovato una sua dimensione tecnica con Juric a Verona, il mancino scuolaanno dopo anno aggiunge sempre qualcosa al suo gioco. Basta pensare che quattro anni fa con Conte non poteva nemmeno stare in rosa. Poi al primo anno con Inzaghi non poteva fare l’esterno. Lo scorso anno, dopo un percorso, si è imposto come uno dei migliori esterni ine in Europa. Arrivando adun titolare die nazionale. Un punto decisamente alto, che sembrava il suo vertice tecnico. E invece in questo inizio di stagione ha continuato la sua. Che a questo punto non si può più sottovalutare.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dimarco rivendica il suo status : niente Calhanoglu o Roberto Carlos - Inter e Italia hanno un giocatore unico - Ufficialmente, di assist, Federico Dimarco non ne ha messo a segno nemmeno uno: sul primo gol Cambiaso vince un rimpallo prima di appoggiare... (Calciomercato.com)

Dimarco pilastro dell’Italia : linea di continuità con l’Inter -  Dimarco rappresenta uno degli esterni più apprezzati in Europa, ma l’Inter è chiara L’INTENZIONE – L’Inter ha le idee chiare riguardo quello che dovrebbe essere il futuro del suo esterno sinistro. La sua crescita consolida tale realtà . it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ... (Inter-news.it)

Dimarco è il Pirelli Player of the Month : settembre da urlo all’Inter - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Dimarco ha messo la sua firma nel derby con un gol ed è stato determinante nel match vinto a Udine, grazie a un delizioso assist per Lautaro. Queste le parole dirette dalla società nerazzurra verso il suo esterno: «È stato un mese molto positivo per Dimarco che ha dato come sempre un prezioso contributo alla squadra di Simone Inzaghi, regalando ... (Inter-news.it)