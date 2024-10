Convegno dei Giovani imprenditori, Di Stefano: Africa e Mediterraneo, industrie non solo mercati di sbocco (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Dobbiamo resistere alla tentazione di guardare al Mediterraneo e all’Africa solo come fornitori o mercati di sbocco. Non è così che ci faremo scegliere rispetto a chi ha già adottato questo modello, ovvero comprando le materie prime a basso costo e rivendendo loro il prodotto, come fanno i cinesi con i pannelli fotovoltaici o con le macchine elettriche”. Lo ha detto il presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria, Riccardo Di Stefano, in apertura del 39esimo Convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria ‘Orizzonti. Impresa e sviluppo nel Mediterraneo’. “Proprio l’Africa, che ha il 60% delle risorse solari del mondo- ha sottolineato il presidente dei Giovani di Confindustria- sfrutta solo l’1% della sua capacità fotovoltaica, oltretutto con installazioni comprate all’estero. La vedete la contraddizione? Bene, loro la vedono. Non caschiamoci anche noi”. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Dobbiamo resistere alla tentazione di guardare ale all’come fornitori odi. Non è così che ci faremo scegliere rispetto a chi ha già adottato questo modello, ovvero comprando le materie prime a basso costo e rivendendo loro il prodotto, come fanno i cinesi con i pannelli fotovoltaici o con le macchine elettriche”. Lo ha detto il presidente deidi Confindustria, Riccardo Di, in apertura del 39esimodeidi Confindustria ‘Orizzonti. Impresa e sviluppo nel’. “Proprio l’, che ha il 60% delle risorse solari del mondo- ha sottolineato il presidente deidi Confindustria- sfruttal’1% della sua capacità fotovoltaica, oltretutto con installazioni comprate all’estero. La vedete la contraddizione? Bene, loro la vedono. Non caschiamoci anche noi”.

