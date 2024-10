Cisgiordaniamissione militari italiani

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) 15.05 Inviata a Gerico, in Cisgiordania, una delegazione del Comando operativo di vertice interforze della Difesa italiana, composta da 8 persone (carabinieri, medici e addetti a logistica) per un sopralluogo a scopo di ricognizione. La verifica,nell'ambito dell'operazione Miadit sospesa un anno fa,serve a valutare le condizioni logistiche, di sicurezza per la riapertura della missione. In prospettiva, come chiesto dagli Usa al governo italiano,200 carabinieri potrebbero tornare a Gerico e allargare la loro missione nel territorio di Gaza