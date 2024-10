Chi è Mario Gabelli, il miliardario che vuole comprare il Monza: ancora America in Serie A? (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tra gli interlocutori del Monza per l`acquisto delle quote di maggioranza della società, la volontà di cedere le quali è stata confermata Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tra gli interlocutori delper l`acquisto delle quote di maggioranza della società, la volontà di cedere le quali è stata confermata

Mario Gabelli : da lustrascarpe a miliardario - chi è l’imprenditore interessato al Monza - Gabelli è alla guida – guarda caso – di un fondo, la Gamco di New York, che gestisce un portafoglio di 31 miliardi di dollari. I primi passi Mario Gabelli ama raccontare di essere diventato imprenditore a cinque anni quando, dopo aver trovato una vecchia scatola per munizioni, la trasformò in una valigetta per pulire le scarpe, con la quale girava in lungo e in largo il Bronx per guadagnare ... (Ilgiorno.it)

Cessione Monza - Fininvest tratta con Mario Joseph Gabelli. La trattativa - La trattativa LEGGI ANCHE Verso Udinese-Milan, da Noah Okafor a Strahinja Pavlovic: Fonseca prepara la rivoluzione Dopo il Milan di Gerry Cardinale con RedBird, l’Inter con Oaktree, la Fiorentina con Rocco Commisso e la Roma con i Friedkin (anche Atalanta, Genoa, Parma e Venezia hanno proprietà statunitensi) adesso pure il Monza potrebbe presto diventare americano. (Dailymilan.it)

Mario Gabelli - chi è il miliardario italo-americano pronto ad acquistare il Monza da Fininvest - fondatore della Gamco Investors da $ 31 mld - Da 48 anni è alla guida di Gamco Investors, società da lui fondata a New York e che oggi gestisce 31 miliardi di dollari. Mario Gabelli è un miliardario italo-americano in pole per l'acquisto del Monza da Fininvest. Viene dal Bronx, ma ha origini emiliane. Mario Gabelli, chi è il miliardario italo-a . (Ilgiornaleditalia.it)