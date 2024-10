Base Unifil, nuovi spari di Israele: feriti 2 caschi blu cingalesi, uno è grave. Nessun italiano (Di venerdì 11 ottobre 2024) nuovi spari di Israele contro la Base dell’Unifil a Naqura, nel sud del Libano, Sarebbero due i peacekeeper (di cui uno grave) rimasti feriti a causa dei colpi d’artiglieria sparati dalle Idf contro la Base della missione Onu. Lo scrive il sito di Haaretz. I media libanesi avevano in precedenza spiegato che a essere colpito era stato il battaglione cingalese. Ieri, in un attacco simile, erano rimasti feriti due peacekeeper indonesiani. “Negli attacchi contro le Base Unifil non c’è alcun soldato italiano ferito, sono comunque in sicurezza”. Lo ha confermarlo il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un incontro a Torino. Libano, nuovi attacchi di Israele alla Base dell’Unifil Sarebbe stato un carro armato israeliano Merkava a prendere di mira una delle torri di osservazione dell’Unifil e a sparare, ferendo peacekeeper del contingente dello Sri Lanka. Secoloditalia.it - Base Unifil, nuovi spari di Israele: feriti 2 caschi blu cingalesi, uno è grave. Nessun italiano Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)dicontro ladell’a Naqura, nel sud del Libano, Sarebbero due i peacekeeper (di cui uno) rimastia causa dei colpi d’artiglieria sparati dalle Idf contro ladella missione Onu. Lo scrive il sito di Haaretz. I media libanesi avevano in precedenza spiegato che a essere colpito era stato il battaglione cingalese. Ieri, in un attacco simile, erano rimastidue peacekeeper indonesiani. “Negli attacchi contro lenon c’è alcun soldatoferito, sono comunque in sicurezza”. Lo ha confermarlo il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un incontro a Torino. Libano,attacchi dialladell’Sarebbe stato un carro armato israeliano Merkava a prendere di mira una delle torri di osservazione dell’e a sparare, ferendo peacekeeper del contingente dello Sri Lanka.

