Auguri Jury Chechi, il Signore degli anelli toscano compie 55 anni (Di venerdì 11 ottobre 2024) Firenze, 11 ottobre 2024 – Oggi compie 55 anni Jury Chechi, il ginnasta fuoriclasse toscano soprannominato non a caso il ‘Signore degli anelli’. Nato a Prato l'11 ottobre del 1969, ha dominato la specialità degli anelli vincendo l'oro olimpico di Atlanta 1996, il bronzo di Atene 2004 e raggiungendo la vittoria in 5 campionati del mondo. Ma perché gli atleti italiani sono (quasi) tutti nelle forze dell’ordine? Nati in alcuni casi agli albori del secolo scorso come evoluzione della forma addestrativa dei soldati, oggi le atlete e gli atleti dei gruppi sportivi militari sono un’immensa fucina di storici trionfi e meravigliose imprese per lo sport italiano sempre più ai vertici a livello mondiale. In Italia i gruppi sportivi militari sono otto. Lanazione.it - Auguri Jury Chechi, il Signore degli anelli toscano compie 55 anni Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Firenze, 11 ottobre 2024 – Oggi55, il ginnasta fuoriclassesoprannominato non a caso il ‘’. Nato a Prato l'11 ottobre del 1969, ha dominato la specialitàvincendo l'oro olimpico di Atlanta 1996, il bronzo di Atene 2004 e raggiungendo la vittoria in 5 campionati del mondo. Ma perché gli atleti italiani sono (quasi) tutti nelle forze dell’ordine? Nati in alcuni casi agli albori del secolo scorso come evoluzione della forma addestrativa dei soldati, oggi le atlete e gli atleti dei gruppi sportivi militari sono un’immensa fucina di storici trionfi e meravigliose imprese per lo sport italiano sempre più ai vertici a livello mondiale. In Italia i gruppi sportivi militari sono otto.

