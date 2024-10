Aggressione all’autolavaggio: “Mi ha costretto a bere l’acido”. Il racconto choc della vittima (Di venerdì 11 ottobre 2024) Monte San Savino (Arezzo), 11 ottobre 2024 – “Mi ha colpito con un bastone, e poi mi ha obbligato a ingerire il liquido”. Dentro c’era acido muriatico. E questo è il racconto di Muhammad N., il giovane pakistano di 29 anni, che lo scorso ferragosto venne aggredito nell’autolavaggio dove lavorava. Le sue condizioni erano critiche: dopo la lavanda gastrica al San Donato è stato necessario il trasferimento a Pisa. Per un mese è rimasto in coma a Cisanello per le gravi ustioni che aveva riportato: ha lottato tra la vita e la morte. Nel frattempo la procura di Arezzo aveva aperto un fascicolo: tentato omicidio l’ipotesi di reato, per la quale si procede anche senza querela di parte. Altro che incidente sul lavoro come si pensava all’inizio: qualcuno voleva ammazzarlo. Martedì il ragazzo ha deciso di farsi avanti: ha raccontato tutto ai carabinieri. Lanazione.it - Aggressione all’autolavaggio: “Mi ha costretto a bere l’acido”. Il racconto choc della vittima Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Monte San Savino (Arezzo), 11 ottobre 2024 – “Mi ha colpito con un bastone, e poi mi ha obbligato a ingerire il liquido”. Dentro c’era acido muriatico. E questo è ildi Muhammad N., il giovane pakistano di 29 anni, che lo scorso ferragosto venne aggredito nell’autolavaggio dove lavorava. Le sue condizioni erano critiche: dopo la lavanda gastrica al San Donato è stato necessario il trasferimento a Pisa. Per un mese è rimasto in coma a Cisanello per le gravi ustioni che aveva riportato: ha lottato tra la vita e la morte. Nel frattempo la procura di Arezzo aveva aperto un fascicolo: tentato omicidio l’ipotesi di reato, per la quale si procede anche senza querela di parte. Altro che incidente sul lavoro come si pensava all’inizio: qualcuno voleva ammazzarlo. Martedì il ragazzo ha deciso di farsi avanti: ha raccontato tutto ai carabinieri.

