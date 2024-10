A Piazza Affari avvio poco mosso Ftse Mib -004%

A Piazza Affari avvio poco mosso, Ftse Mib -0,04% (Di venerdì 11 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – avvio di seduta poco mosso questa mattina aPiazza Affari dopo i primi scambi. L’indice Ftse Mib, alla primarilevazione, segna un -0,04% a quota 34.064 punti, mentre l’FtseAll Share cede appena lo 0,01% a 36.204 punti. In rialzo invecel’Ftse Star con lo 0,11% a quota 46.222 punti. – Foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - A Piazza Affari avvio poco mosso, Ftse Mib -0,04% Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) –di sedutaquesta mattina adopo i primi scambi. L’indiceMib, alla primarilevazione, segna un -0,04% a quota 34.064 punti, mentre l’All Share cede appena lo 0,01% a 36.204 punti. In rialzo invecel’Star con lo 0,11% a quota 46.222 punti. – Foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo

Avvio pesante per Stellantis in Piazza Affari (-11%) - Avvio pesante per Stellantis in Piazza Affari dopo la semestrale. Il titolo cede l'11,36% a 16,18 euro dopo aver annunciato un calo del 14% dei ricavi a 85 miliardi e del 48% dell'utile a 5,6 miliardi. Il gruppo conferma gli obiettivi annunciati per l'intero esercizio. (Quotidiano.net)