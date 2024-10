VAR a chiamata? Gravina vuole sperimentarlo in Serie C (Di giovedì 10 ottobre 2024) La FIGC ha chiesto all’IFAB di poter iniziare a sperimentare il VAR a chiamata: Gravina lo vuole provare in Serie C In questi giorni di polemiche arbitrali, la FIGC ha rilanciato l’idea del VAR a chiamata: come riportato da la Repubblica, potrebbe diventare una realtà. Il presidente Gravina ha infatti inviato una lettera all’IFAB, International Calcionews24.com - VAR a chiamata? Gravina vuole sperimentarlo in Serie C Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) La FIGC ha chiesto all’IFAB di poter iniziare a sperimentare il VAR aloprovare inC In questi giorni di polemiche arbitrali, la FIGC ha rilanciato l’idea del VAR a: come riportato da la Repubblica, potrebbe diventare una realtà. Il presidenteha infatti inviato una lettera all’IFAB, International

La Figc vuole il Var a chiamata - Repubblica : Gravina chiede permesso per sperimentare in Serie C - . C’è un monitor a bordo campo ma non ci sono arbitri al Var, l’arbitro va a controllare su richiesta, da solo, le immagini per rivedere. L’Italia, ricorda il quotidiano romano, è il primo e unico grande paese europeo ad aver fatto questo passo rivoluzionario. La Fifa, va detto, ha già testato qualcosa di simile nella Youth Cup e nel Mondiale Under 20 femminile. (Sportface.it)

Gravina annuncia : “Var a chiamata e tempo effettivo” - l’impatto sul calcio italiano - Stiamo valutando con la Uefa per trovare un modo omogeneo di comunicare. Ma il calcio è diventato anche industria: dobbiamo preoccuparci di trovare col buon senso il giusto equilibrio tra evento e tutela della competizione. Nell’intervista rilasciata stamattina a Radio Rai il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha parlato della possibilità di sperimentare alcune innovazioni nel nostro ... (Calcioweb.eu)

Italia - Gravina : «Spalletti a RISCHIO? Rispondo COSì. Sul Var a CHIAMATA dico QUESTO» - NATIONS LEAGUE – «Ripartiamo con un torneo importante. Le parole di Gabriele Gravina, presidente della FIGC, sulla Nazionale e sulle innovazioni nel calcio italiano Gabriele Gravina ha parlato a Rai Radio 1 del futuro dell’Italia. La Nations League è […]. Dobbiamo essere coscienti e consapevoli che l’Italia, facendo riferimento al ranking, debba essere testa di serie nel sorteggio dei mondiali. (Calcionews24.com)