Urso ' nuova centralità alla politica industriale del G7'

(Di giovedì 10 ottobre 2024) "È un messaggio di concretezza , pragmatismo e realtà che come G7 vorrei dessimo, insieme anche ai nostri partner ecomunità internazionale". Lo afferma il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo, aprendo il G7 Industria e innovazione tecnologica. "La, ne siamo siamo tutti consapevoli, ha assunto una rinnovataa livello di G7, all'interno dei nostri rispettivi paesi e, per quanto ci riguarda, dell'Unione europea", aggiunge. "Ci chiediamo - sottolinea- come assicurare crescita alle nostre economie in un mondo purtroppo denso di minacce, come passare dal rischioresilienza consapevoli che non esistono ricette preconfezionate né tantomeno ricette ideologiche ma che occorrono soluzioni pragmatiche e realistiche a fronte di realtà che nessuno pensava potessero esprimersi in queste forme".