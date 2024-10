Uragano Milton raggiunge la Florida, porta distruzione e vittime (Di giovedì 10 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Sono oltre 2 milioni le persone rimaste senza elettricità in Florida dove la scorsa notte italiana l’Uragano Milton ha raggiunto Siesta Key. In questa zona, come riporta la Cnn, dove la tempesta ha toccato terra, spazzando la costa con venti violenti e forti piogge e allagamenti, alcune contee segnalano che oltre il 70% dei clienti è senza corrente, comprese quelle di Sarasota, Manatee e Pinellas. La contea di Hardee nella Florida centrale è quasi completamente al buio con il 97% dei clienti che hanno subito interruzioni. Si prevede che le interruzioni continueranno ad aumentare poichè i venti da tempesta tropicale di Milton si estendono per circa 255 miglia dal suo centro, spazzando con violenza la Florida centrale. Unlimitednews.it - Uragano Milton raggiunge la Florida, porta distruzione e vittime Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Sono oltre 2 milioni le persone rimaste senza elettricità indove la scorsa notte italiana l’ha raggiunto Siesta Key. In questa zona, come rila Cnn, dove la tempesta ha toccato terra, spazzando la costa con venti violenti e forti piogge e allagamenti, alcune contee segnalano che oltre il 70% dei clienti è senza corrente, comprese quelle di Sarasota, Manatee e Pinellas. La contea di Hardee nellacentrale è quasi completamente al buio con il 97% dei clienti che hanno subito interruzioni. Si prevede che le interruzioni continueranno ad aumentare poichè i venti da tempesta tropicale disi estendono per circa 255 miglia dal suo centro, spazzando con violenza lacentrale.

