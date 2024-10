Uomo investito da un treno alla stazione di Acerra (Di giovedì 10 ottobre 2024) Napoli, 10 ottobre 2024 – Attimi di paura alla stazione ferroviaria di Acerra: un Uomo – di cui non si conoscono ancora le generalità – è morto dopo essere stato travolto da un treno. Dalle prime ricostruzioni, sembra che stesse fosse intento ad attraversare i binari. E’ successo verso le 8 del mattino: attualmente sono in corso i rilievi delle autorità giudiziarie, che sperano così di risalire a quanto sia esattamente accaduto. Sembra che l’Uomo, intenzionato a raggiungere l’altra banchina, non si fosse reso conto del sopraggiungere del treno, che operava sulla linea Napoli-Piedimonte. L'azienda Eav, che ha reso noto l'incidente, ha disposto la commissione d'inchiesta interna per gli accertamenti. Una persona è stata investita da un treno nei pressi della stazione ferroviaria di Acerra. Napoli 10 Ottobre 2024. ANSA/CESARE ABBATE/ Quotidiano.net - Uomo investito da un treno alla stazione di Acerra Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Napoli, 10 ottobre 2024 – Attimi di pauraferroviaria di: un– di cui non si conoscono ancora le generalità – è morto dopo essere stato travolto da un. Dalle prime ricostruzioni, sembra che stesse fosse intento ad attraversare i binari. E’ successo verso le 8 del mattino: attualmente sono in corso i rilievi delle autorità giudiziarie, che sperano così di risalire a quanto sia esattamente accaduto. Sembra che l’, intenzionato a raggiungere l’altra banchina, non si fosse reso conto del sopraggiungere del, che operava sulla linea Napoli-Piedimonte. L'azienda Eav, che ha reso noto l'incidente, ha disposto la commissione d'inchiesta interna per gli accertamenti. Una persona è stata investita da unnei pressi dellaferroviaria di. Napoli 10 Ottobre 2024. ANSA/CESARE ABBATE/

