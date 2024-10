Trento, noleggia mille auto e le rivende: 47enne ricercato in tutta Europa (Di giovedì 10 ottobre 2024) Avrebbe noleggiato più di mille auto per poi rivenderle. Truffa e bancarotta fraudolenta con evasione di circa 30 milioni di euro, secondo la Guardia di finanza di Trento. Per l’uomo, un 47enne di Palma di Maiorca, ex amministratore unico della filiale italiana di un gruppo spagnolo specializzato in noleggio auto poi fallita nel 2019, ora c’è un mandato di arresto europeo. Secondo quanto riporta la stampa locale, lo spagnolo avrebbe fatto perdere le tracce a Taiwan. Lapresse.it - Trento, noleggia mille auto e le rivende: 47enne ricercato in tutta Europa Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Avrebbeto più diper poirle. Truffa e bancarotta fraudolenta con evasione di circa 30 milioni di euro, secondo la Guardia di finanza di. Per l’uomo, undi Palma di Maiorca, ex amministratore unico della filiale italiana di un gruppo spagnolo specializzato in noleggiopoi fallita nel 2019, ora c’è un mandato di arresto europeo. Secondo quanto riporta la stampa locale, lo spagnolo avrebbe fatto perdere le tracce a Taiwan.

