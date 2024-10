Travolto dall'Intercity, CGIL parte civile nel processo per la morte di Attilio Franzini (Di giovedì 10 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYLa CGIL di Bologna si costituirà parte civile nel processo per la morte sul lavoro di Attilio Franzini, rimasto Travolto sui binari il 4 ottobre scorso a San Giorgio di Piano.Lo annunciano il segretario provinciale del sindacato Michele Bolognatoday.it - Travolto dall'Intercity, CGIL parte civile nel processo per la morte di Attilio Franzini Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYLadi Bologna si costituirànelper lasul lavoro di, rimastosui binari il 4 ottobre scorso a San Giorgio di Piano.Lo annunciano il segretario provinciale del sindacato Michele

Bologna - operaio travolto da treno - Re David (Cgil) : “Sistema che uccide - ci mobiliteremo” - Lo ha dichiarato la segretaria confederale Cgil Francesca Re David commentando l’incidente che in provincia di Bologna ha provocato la morte di un operaio travolto da un treno. Dopo Brandizzo si continua a morire per la manutenzione. Mi viene da dire che quei binari non dovevano essere accessibili a nessuno e quei lavoratori dovevano sapere cosa stavano facendo. (Lapresse.it)