Tra il Napoli e le Nazionali (Di giovedì 10 ottobre 2024) I giocatori del Napoli impegnati con le rispettive Nazionali: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Alle 20.30 giocherà la Spagna Under 21 di Rafa Marin che sfiderà il Kazakistan per le qualificazioni ai prossimi Europei. Alle 20.45 allo stadio Olimpico, invece, l’Italia di Spalletti affronterà proprio il Belgio per la terza giornata di Nations League: coinvolti nel match Buongiorno, Di Lorenzo e Raspadori e per il Belgio ci sarà Ngonge, alla prima convocazione. I calciatori di Spalletti saranno tra i primi a fare rientro in gruppo all’inizio della prossima settimana. L’Italia, infatti, giocherà la seconda e ultima partita di questa sosta lunedì a Udine contro Israele. Domani prima anche per Lobotka, Kvaratskhelia, Anguissa e Olivera, che sarà l’ultimo a rientrare giocando contro l’Ecuador nella notte (italiana) tra martedì e mercoledì. Terzotemponapoli.com - Tra il Napoli e le Nazionali Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) I giocatori delimpegnati con le rispettive: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Alle 20.30 giocherà la Spagna Under 21 di Rafa Marin che sfiderà il Kazakistan per le qualificazioni ai prossimi Europei. Alle 20.45 allo stadio Olimpico, invece, l’Italia di Spalletti affronterà proprio il Belgio per la terza giornata di Nations League: coinvolti nel match Buongiorno, Di Lorenzo e Raspadori e per il Belgio ci sarà Ngonge, alla prima convocazione. I calciatori di Spalletti saranno tra i primi a fare rientro in gruppo all’inizio della prossima settimana. L’Italia, infatti, giocherà la seconda e ultima partita di questa sosta lunedì a Udine contro Israele. Domani prima anche per Lobotka, Kvaratskhelia, Anguissa e Olivera, che sarà l’ultimo a rientrare giocando contro l’Ecuador nella notte (italiana) tra martedì e mercoledì.

