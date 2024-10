Torna al PalaCep la Mostra Scambio Radio Genovese, punto di riferimento per il mondo radioamatoriale (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sabato 12 ottobre al PalaCep (Circolo ARCI Pianacci, via della Benedicta 14) è in programma la 12^ edizione della Mostra Scambio Radio Genovese, organizzata dalla sezione Genovese di A.R.I. - Associazione Radio Amatori Italiani. Apertura prevista alle ore 9, con orario continuato fino alle 17 e Genovatoday.it - Torna al PalaCep la Mostra Scambio Radio Genovese, punto di riferimento per il mondo radioamatoriale Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sabato 12 ottobre al(Circolo ARCI Pianacci, via della Benedicta 14) è in programma la 12^ edizione della, organizzata dalla sezionedi A.R.I. - AssociazioneAmatori Italiani. Apertura prevista alle ore 9, con orario continuato fino alle 17 e

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Torna al PalaCep la Mostra Scambio Radio Genovese, punto di riferimento per il mondo radioamatoriale - Sabato 12 ottobre al PalaCep (Circolo ARCI Pianacci, via della Benedicta 14) è in programma la 12^ edizione della Mostra Scambio Radio Genovese, organizzata dalla sezione genovese di A.R.I. - Associaz ... (genovatoday.it)

La maschera genovese di Capitan Spaventa a New York - Dal Tigullio parte per New York una delle maschere più amate e conosciute della sua storia: Capitan Spaventa, figura della Commedia dell’Arte creata a fine Cinquecento dal commediografo Francesco Andr ... (radioaldebaran.it)

Mercoledì 9 ottobre - Anche i rapper pugliesi con tanti capelli crescono: oggi Caparezza compie 51 anni. Nato a Molfetta, in provincia di Bari, il 9 ottobre 1973, Michele Salvemini (questo il suo vero nome) è un artista di ... (spettakolo.it)