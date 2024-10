Tappa a Cisanello con un workshop di tre giorni del Master 'Ospedali e strutture socio-sanitarie' (Di giovedì 10 ottobre 2024) Per tre giorni, dal 10 al 12 ottobre, l’Ospedale Nuovo Santa Chiara è protagonista dell’edizione 2024 del Master di II° livello 'Ospedali e strutture socio-sanitarie - progettazione, costruzione e gestione' organizzato dal Dipartimento di Architettura e progetto dell’Università La Sapienza di Pisatoday.it - Tappa a Cisanello con un workshop di tre giorni del Master 'Ospedali e strutture socio-sanitarie' Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Per tre, dal 10 al 12 ottobre, l’Ospedale Nuovo Santa Chiara è protagonista dell’edizione 2024 deldi II° livello '- progettazione, costruzione e gestione' organizzato dal Dipartimento di Architettura e progetto dell’Università La Sapienza di

