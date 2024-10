Sotto scacco del maltempo. Chiese e Oglio ormai al limite. Il lago d’Iseo invaso dai detriti (Di giovedì 10 ottobre 2024) NIARDO (Brescia) Il maltempo era stato predetto, così come l’allerta idro-metereologica. E puntualmente nel bresciano e in particolare nelle valli, sono arrivati pioggia, vento e danneggiamenti. È stata toccata anche la città. Nella giornata di martedì la Prefettura di Brescia ha incontrato tutti i sindaci camuni e fatto il punto della situazione in particolare sui torrenti e corsi d’acqua a rischio, tra cui il re e il Cobello a Niardo, ingrossatisi dopo le piogge torrenziali delle ultime ore e nonostante le opere di contenimento realizzate. È stata analizzata anche la situazione della Val Rabbia con il suo torrente. Al momento la situazione non sarebbe di pericolo, salvo nuove perturbazioni, previste per i prossimi giorni. Sono comunque stati allertati i volontari della protezione civile. Non solo. Ilgiorno.it - Sotto scacco del maltempo. Chiese e Oglio ormai al limite. Il lago d’Iseo invaso dai detriti Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) NIARDO (Brescia) Ilera stato predetto, così come l’allerta idro-metereologica. E puntualmente nel bresciano e in particolare nelle valli, sono arrivati pioggia, vento e danneggiamenti. È stata toccata anche la città. Nella giornata di martedì la Prefettura di Brescia ha incontrato tutti i sindaci camuni e fatto il punto della situazione in particolare sui torrenti e corsi d’acqua a rischio, tra cui il re e il Cobello a Niardo, ingrossatisi dopo le piogge torrenziali delle ultime ore e nonostante le opere di contenimento realizzate. È stata analizzata anche la situazione della Val Rabbia con il suo torrente. Al momento la situazione non sarebbe di pericolo, salvo nuove perturbazioni, previste per i prossimi giorni. Sono comunque stati allertati i volontari della protezione civile. Non solo.

