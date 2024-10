Anteprima24.it - Salerno in vetrina al TTG Rimini, l’assessore Ferrara:” Sempre più attrattivi”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiProsegue con successo la partecipazione del Comune dial TTG, la fiera internazionale del turismo in corso in questi giorni nella città romagnola. L’amministrazione è presente ad uno degli eventi più significativi del settore turistico a livello nazionale ed internazionale, con 2700 espositori e più di 1000 buyer provenienti da 75 paesi, con uno stand particolarmente attrattivo allestito con la collaborazione del Comune di Vietri sul Mare, che nei primi due giorni della manifestazione ha già attirato un gran numero di visitatori. L’obiettivo principale è quello di promuovere non solo la città, ma anche l’intero territorio provinciale in un’ottica di una più ampia offerta turistica e valorizzazione delle inestimabili bellezze del territorio.