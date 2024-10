Rai Mishima: al Tg3 idea Vianello, Mellone vuole Rai Cultura (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Rai con il pitale. Il Tg3 è finito all’asta, la destra Mishima vuole Rai Cultura, anche la Rai è seppuku: o tutti a noi! O morte a voi! Il metodo Mishima, il metodo Fazzolari, s Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Rai Mishima: al Tg3 idea Vianello, Mellone vuole Rai Cultura Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Rai con il pitale. Il Tg3 è finito all’asta, la destraRai, anche la Rai è seppuku: o tutti a noi! O morte a voi! Il metodo, il metodo Fazzolari, s Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rai Mishima: al Tg3 idea Vianello, Mellone vuole Rai Cultura - Tra direzioni e nomine Viale Mazzini sembra Porta Portese. Intanto il centrodestra sabota la Commissione di vigilanza. Gasparri: "Non ci votano Simona Agnes, presidente? Bene. Niente Stati generali pr ... (ilfoglio.it)

Maxxi Giuli: le nomine al Mic, le purghe, le mostre e "l'apocalittismo difensivo". È destra Mishima - Nomina l'allievo di Giuliano Amato vice capo di gabinetto, caccia l'ex capa della segreteria di Sangiuliano e in commissione Cultura filosofeggia. Per il Maxxi in corsa Antonio Monda e Luca Beatrice ... (ilfoglio.it)

Camere come una giungla. Senza numeri si media o il rischio è fare harakiri - Immaginate un Parlamento come una giungla, dove per eleggere un giudice costituzionale amico, cioè il consigliere giuridico di Palazzo Chigi, Francesco Saverio Marini, il Premier deve inviare un messa ... (ilgiornale.it)