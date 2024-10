Politano sul furto dell'auto: "Non è un problema solo di Napoli. Chiedo di riavere il portafogli" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Matteo Politano rompe il silenzio e parla dopo il brutto episodio di cui è rimasto vittima nelle ultime ore. Il calciatore del Napoli, infatti, ha subito il furto dell'auto, una Smart, mentre era a cena in un ristorante a Posillipo. All'interno della vettura c'erano anche oggetti personali, tra Napolitoday.it - Politano sul furto dell'auto: "Non è un problema solo di Napoli. Chiedo di riavere il portafogli" Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Matteorompe il silenzio e parla dopo il brutto episodio di cui è rimasto vittima nelle ultime ore. Il calciatore del, infatti, ha subito il, una Smart, mentre era a cena in un ristorante a Posillipo. All'internoa vettura c'erano anche oggetti personali, tra

Politano sul furto subito : «Non è un problema solo di Napoli» - Repubblica scrive che al momento gli investigatori escludono si tratti di eventi correlati e organizzati da un’unica regia. Inoltre sembrerebbe che solo nel caso di Juan Jesus ad agire siano stati dei ladri avvezzi all’uso delle tecnologie, per via dei dispostivi gps trovati nella vettura. «L’accaduto di ieri sera è veramente rammaricante, ma purtroppo non è un problema solo di Napoli. (Ilnapolista.it)

News SSC Napoli - Politano rompe il silenzio dopo il furto d’auto : appello sui social – FOTO - Vanno avanti, dunque, le indagini con l’obiettivo, nel frattempo, di mantenere la squadra isolati da tali episodi il più possibile. Ultime notizie Napoli, La Repubblica: “Maggiori misure di sicurezza per la squadra” L’edizione odierna de La Repubblica, facendo il punto della situazione in seguito al furto d’auto subito dall’attaccante della SSC Napoli Matteo Politano, ha svelato che saranno ... (Spazionapoli.it)

Dopo Neres e Juan Jesus - furto auto a Politano - Il dubbio che il tutto possa essere legato a motivi che possano coinvolgere o comunque riportare a gruppi criminali organizzati e che, pertanto, possano essere episodi connessi fra loro, magari tesi all’ottenimento di benefici non ancora chiari, è forte. La notizia circolata è stata confermata da fonti del club. (Terzotemponapoli.com)