Spazionapoli.it - Napoli-Juve Stabia, show di Neres, Lukaku e Simeone: com’è finito l’allenamento congiunto

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) EccotradiIlha ospitato loper un allenamento. La formazione di Antonio Conte, visibilmente ridotta a causa dei convocati sparsi in giro per il Mondo, ha sfidato in un incontro di novanta minuti – due tempi da 45 – la squadra di mister Guido Pagliuca. Stando al comunicato dello, ilha realizzato sei gol con le doppiette di. Per gli stabiesi, invece, hanno realizzato le marcature Piovanello, Piscopo, Meli e Adorante ha messo a segno due reti. Il calciatore belga è in grande crescita, mentresi conferma in un ottimo stato di forma. Giovanni, nonostante stia trovando poco spazio, in questi ore è al centro di rumors di mercato poiché il Torino è alla ricerca di un centravanti per via dell’infortunio di Zapata.