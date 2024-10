Naldi il fisioterapista del doping di Sinner: «Non è solo colpa mia, è scritto anche nella sentenza» (Di giovedì 10 ottobre 2024) Naldi il massaggiatore del doping di Sinner: «Non è solo colpa mia, spero presto di poter dare la mia versione» La Stampa intervista Giacomo Naldi il fisioterapista accusato di essere il responsabile della vicenda doping in cui è rimasto coinvolto Sinner. È stato lui a usare la sostanza proibita per curarsi una ferita al suo dito. È stato licenziato da Sinner dopo che la vicenda è scoppiata. Qui il messaggio che scrisse su Instagram. La Stampa, con Stefano Scacchi, scrive: Naldi non sembra serbare rancore, ma ha voglia di fare chiarezza quando sarà possibile. Naldi, come sta dopo tanto clamore?«Sono dispiaciuto come tutti, ma non posso dire altro perché purtroppo non è ancora finita», spiega riferendosi all’appello della Wada contro l’assoluzione di Sinner da parte dell’International Tennis Integrity Agency. Ilnapolista.it - Naldi il fisioterapista del doping di Sinner: «Non è solo colpa mia, è scritto anche nella sentenza» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)il massaggiatore deldi: «Non èmia, spero presto di poter dare la mia versione» La Stampa intervista Giacomoilaccusato di essere il responsabile della vicendain cui è rimasto coinvolto. È stato lui a usare la sostanza proibita per curarsi una ferita al suo dito. È stato licenziato dadopo che la vicenda è scoppiata. Qui il messaggio che scrisse su Instagram. La Stampa, con Stefano Scacchi, scrive:non sembra serbare rancore, ma ha voglia di fare chiarezza quando sarà possibile., come sta dopo tanto clamore?«Sono dispiaciuto come tutti, ma non posso dire altro perché purtroppo non è ancora finita», spiega riferendosi all’appello della Wada contro l’assoluzione dida parte dell’International Tennis Integrity Agency.

