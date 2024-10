Nadal si ritira, la reazione di Federer: “Ho sperato che questo giorno non arrivasse mai”. Il saluto del mondo del tennis (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Che carriera Rafa! Ho sempre sperato che questo giorno non arrivasse mai. Grazie per i ricordi indimenticabili e per tutti i tuoi incredibili successi nello sport che amiamo. È stato un onore assoluto!”. Così Roger Federer rende omaggio al ritiro dal tennis di Rafa Nadal, amico-rivale di un’intera carriera giocata ai massimi livelli. Forse, la rivalità più grande nella storia del gioco. E tra i loro incontri più significativi non possono non essere citati Wimbledon 2008 e l’Australian Open 2017. Non solo il “re” svizzero: ecco il saluto del mondo del tennis alla leggenda spagnola. Roger Federer to Rafa Nadal after announcing his retirement from tennis. Always supporting each other til the very end. ???? pic.twitter. Ilfattoquotidiano.it - Nadal si ritira, la reazione di Federer: “Ho sperato che questo giorno non arrivasse mai”. Il saluto del mondo del tennis Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Che carriera Rafa! Ho semprechenonmai. Grazie per i ricordi indimenticabili e per tutti i tuoi incredibili successi nello sport che amiamo. È stato un onore assoluto!”. Così Rogerrende omaggio al ritiro daldi Rafa, amico-rivale di un’intera carriera giocata ai massimi livelli. Forse, la rivalità più grande nella storia del gioco. E tra i loro incontri più significativi non possono non essere citati Wimbledon 2008 e l’Australian Open 2017. Non solo il “re” svizzero: ecco ildeldelalla leggenda spagnola. Rogerto Rafaafter announcing his retirement from. Always supporting each other til the very end. ???? pic.twitter.

