Moto Storiche a Valvasone 12-13 ottobre 2024

A Valvasone nel fine settimana del 12-13 ottobre, la manifestazione che riporta nello splendido borgo medievale friulano i gioielli a due ruote che hanno fatto la storia della Motocicletta. In esposizione rarissimi esemplari che si esibiranno anche in una rombante sfilata, con un focus sul Mototurismo e sui grandi viaggi. Tra le "guest star" un'autentica leggenda nativa di Mandello del LarioIl rombo delle Motociclette che hanno fatto la storia delle due ruote torna a risuonare tra le austere mura di Valvasone (PN). La pittoresca cittadina friulana, uno dei borghi più belli d'Italia, farà infatti da teatro nel finesettimana del 12-13 ottobre all'ottava edizione di Moto Storiche a Valvasone, manifestazione dedicata agli appassionati delle vecchie glorie d'annata.

