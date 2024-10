Mister Movie | Chi sarà Matt Damon nel nuovo prossimo film di Christopher Nolan (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il regista di "Oppenheimer", Christopher Nolan, potrebbe riunirsi per la terza volta con Matt Damon nel suo nuovo film. Mistermovie.it - Mister Movie | Chi sarà Matt Damon nel nuovo prossimo film di Christopher Nolan Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il regista di "Oppenheimer",, potrebbe riunirsi per la terza volta connel suo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Christopher Nolan : Matt Damon in trattativa per il prossimo film della Universal previsto per l’estate 2026 - Christopher Nolan: Matt Damon in trattativa per il prossimo film della Universal previsto per l’estate 2026 Christopher Nolan tornerà a lavorare con Universal per il suo prossimo film. I dettagli della trama del progetto non sono stati resi noti. Deadline ha riportato per primo la notizia del prossimo film di Nolan. (Cinefilos.it)

Christopher Nolan annuncia quando uscirà il suo nuovo film - Matt Damon sarà il protagonista - . La notizia è stata rilasciata per la prima volta da Deadline. Mentre alcuni credevano che Nolan avrebbe potuto lanciare questo prodotto sul mercato, Universal è sempre sembrata la scelta più logica, dato il successo di Oppenheimer, che ha incassato 328,9 milioni di dollari al botteghino nazionale e 975,6 milioni di dollari in tutto il mondo, ottenendo anche numerosi riconoscimenti, in accordo ... (Screenworld.it)

Christopher Nolan - il nuovo film uscirà nel 2026 : Matt Damon nel cast? - Ad alimentare i rumors su un ritorno di fiamma sono state le sue dichiarazioni nel novembre 2023, quando si era detto frustrato per non aver mai completato il film. A guidare il cast, anche se non si conosce alcun dettaglio sul ruolo, sembra esserci Matt Damon: l’attore hollywoodiano è infatti in trattative per recitare nel lungometraggio, forse da protagonista. (Lettera43.it)