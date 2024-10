Manovra e tasse: cosa sta succedendo nella maggioranza (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ottobre 2024 – Vorrebbe essere un messaggio rassicurante, la garanzia che la destra è la stessa di sempre: quella che considera la parola tasse una bestemmia e per cui “la casa è sacra”, come proclama il sottosegretario leghista all’Economia, Federico Freni. (S-D) Il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, durante il 52'mo Convegno dei Giovani Imprenditori. Rapallo, 24 giugno 2023. ANSA/LUCA Ma l’espressione stanca e tirata come mai prima di Giorgia Meloni nei 47 secondi di video messaggio diffuso ieri tutto è tranne che rassicurante. Rivela, anzi, quanto sia preoccupata per la situazione economica e per i poco confortanti dati sul Pil di Bankitalia. Forse anche per questo la comunicazione è meno efficace del solito. Quotidiano.net - Manovra e tasse: cosa sta succedendo nella maggioranza Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ottobre 2024 – Vorrebbe essere un messaggio rassicurante, la garanzia che la destra è la stessa di sempre: quella che considera la parolauna bestemmia e per cui “la casa è sacra”, come proclama il sottosegretario leghista all’Economia, Federico Freni. (S-D) Il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, durante il 52'mo Convegno dei Giovani Imprenditori. Rapallo, 24 giugno 2023. ANSA/LUCA Ma l’espressione stanca e tirata come mai prima di Giorgia Meloni nei 47 secondi di video messaggio diffuso ieri tutto è tranne che rassicurante. Rivela, anzi, quanto sia preoccupata per la situazione economica e per i poco confortanti dati sul Pil di Bankitalia. Forse anche per questo la comunicazione è meno efficace del solito.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meloni vede Crosetto e cerca di stoppare tensioni su manovra : “Non aumentiamo tasse” - In particolare è l'ipotesi di una revisione degli estimi catastali per chi ha usufruito del superbonus - annunciata dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti - a dividere. Che esista o meno un 'caso' Crosetto, gli ultimi giorni, per la maggioranza, sono stati abbastanza burrascosi. Tutto questo mentre resta aperto il cantiere di una manovra complicatissima, che crea fibrillazione nella ... (Ilfogliettone.it)

Manovra 2025 - Meloni : “Schlein vuole la patrimoniale - noi vogliamo abbassare le tasse - non chiederemo nuovi sacrifici” - VIDEO - La premier ha smentito le voci che la accuserebbero di voler introdurre nuove tasse con la manovra economica 2025. “Nonostante dall'o . In un video pubblicato sui social, Giorgia Meloni ha rassicurato che non ci saranno “aumenti sulle tasse” e che il governo non “graverà ulteriormente sugli italiani”. (Ilgiornaleditalia.it)

Manovra - Conte : Meloni ha faccia tosta - suoi tagli sono nuove tasse - E in più il patto di stabilità cosa prospetta? Tagli per 13 miliardi, e chi l’ha sottoscritto? Giorgia Meloni con questo governo”. Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte in una dichiarazione alla stampa fuori Montecitorio. Roma, 9 ott. . it. (askanews) – “Meloni ha una bella faccia tosta, dice che non ha aumentato le tasse, e cos’è il raddoppio dell’Iva sui ... (Ildenaro.it)

Il video Facebook di Meloni sulla manovra : «È falso che vogliamo introdurre nuove tasse - noi le abbassiamo» – Video - E aggiunge: «Voglio essere chiara ancora una volta, la cultura politica di questo governo è quella di ridurre le tasse, sostenere le famiglie e sostenere le imprese, non la cultura di gravare ulteriormente sui cittadini». Ieri, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, illustrando il Psb, aveva parlato di revisione delle rendite catastali per gli immobili che hanno avuto migliorie con il ... (Open.online)

Manovra - Meloni posta video : “Falso che aumentiamo le tasse - le abbassiamo” - (Adnkronos) – "Leggo in queste ore dichiarazioni fantasiose, secondo cui il governo vorrebbe aumentare le tasse sui cittadini" con la… L'articolo Manovra, Meloni posta video: “Falso che aumentiamo le tasse, le abbassiamo” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)