L’impegno di Anter a fianco di Ant per la prevenzione | ecografie gratuite per donne Under

Prato, 10 ottobre 2024 - Per il terzo anno consecutivo si rinnova la collaborazione all'insegna della prevenzione fra Nwg Energia, Anter e Ant. Anche questo ottobre è così tornato in piazza del Comune a Prato l'ambulatorio mobile di Ant che ha consentito a 16 donne di svolgere altrettante ecografie mammarie. Il percorso nasce dalla volontà di Anter di ricordare Claudia Rita Baldi, dipendente prematuramente scomparsa, dando un'occasione di prevenzione al territorio. Ieri mattina nell'ambulatorio di Ant a svolgere le ecografie c'era il medico radiologo Alba Piacenti. In piazza anche il presidente e il direttore di Anter, Alessandro Giovannini e Lohengrin Becagli, il delegato Ant di Prato e Pistoia Tiziano Sperandini, il presidente del consiglio comunale di Prato, Lorenzo Tinagli, e la madre di Claudia Rita Baldi, Rina Gherardini.

