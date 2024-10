L’eterno ritorno del maledetto dibattito sui «sacrifici» (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il deprimente dibattito sui «sacrifici», una delle espressioni più tristi di tutto il tristissimo lessico politico-giornalistico degli ultimi cinquant’anni, dimostra come nient’altro questo grande paradosso italiano: che le cose possono peggiorare sempre, con implacabile eppure sorprendente regolarità, senza che al tempo stesso si possa nemmeno dire, in senso pieno, che stessero meglio prima. L’articolo di Elsa Fornero sulla Stampa di oggi, peraltro pieno di osservazioni ragionevolissime, me lo ha ricordato ancora una volta, dolorosamente. Linkiesta.it - L’eterno ritorno del maledetto dibattito sui «sacrifici» Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il deprimentesui «», una delle espressioni più tristi di tutto il tristissimo lessico politico-giornalistico degli ultimi cinquant’anni, dimostra come nient’altro questo grande paradosso italiano: che le cose possono peggiorare sempre, con implacabile eppure sorprendente regolarità, senza che al tempo stesso si possa nemmeno dire, in senso pieno, che stessero meglio prima. L’articolo di Elsa Fornero sulla Stampa di oggi, peraltro pieno di osservazioni ragionevolissime, me lo ha ricordato ancora una volta, dolorosamente.

