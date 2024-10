"Le Iene presentano: Inside", da stasera in tv la nuova edizione: le anticipazioni della puntata (Di giovedì 10 ottobre 2024) La nuova stagione de "Le Iene presentano: Inside" debutta oggi, giovedì 10 ottobre, in prima serata su Italia 1. Questo spin-off del celebre programma Le Iene, ideato da Davide Parenti, è stato concepito per approfondire alcune delle tematiche già trattate durante la trasmissione principale Today.it - "Le Iene presentano: Inside", da stasera in tv la nuova edizione: le anticipazioni della puntata Leggi tutta la notizia su Today.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Lastagione de "Le" debutta oggi, giovedì 10 ottobre, in prima serata su Italia 1. Questo spin-off del celebre programma Le, ideato da Davide Parenti, è stato concepito per approfondire alcune delle tematiche già trattate durante la trasmissione principale

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al via la nuova stagione de “Le Iene presentano : Inside” su Italia 1 - La prima puntata: “Gli esorcismi di Don Barone” La puntata di apertura, intitolata “Gli esorcismi di Don Barone”, è un’inchiesta condotta da Gaetano Pecoraro e Alessia Rafanelli. Nella puntata, saranno mostrate anche le loro testimonianze, che aggiungono un ulteriore livello di complessità alla vicenda. (Tutto.tv)

Al via dal 10 ottobre “Le Iene presentano : Inside” : le anticipazioni - . “Le Iene presentano: Inside”: le anticipazioni della nuova inchiesta di Gaetano Pecoraro Al via domani, giovedì 10 ottobre, in prima serata, su Italia 1, la nuova stagione de “Le Iene presentano: Inside”, lo spin-off de “Le Iene” ideato da Davide Parenti che approfondisce alcuni argomenti trattati in precedenza dalla trasmissione e li analizza attraverso ulteriori dettagli ed elementi inediti. (361magazine.com)

Le Iene presentano – Inside : anticipazioni e ospiti del programma di Italia 1 - 13 agosto 2024 - A Le Iene ci siamo occupati praticamente di tutto ciò che è successo negli ultimi 25 anni in Italia, e con questo background possiamo mettere in fila le tante storie che abbiamo approfondito e, spesso, riportato all’attenzione che meritavano”. “Inside significa dentro, e dentro il tema della serata è esattamente dove vogliamo portare le persone che ci seguiranno – spiega Davide Parenti, ideatore ... (Tpi.it)