“La scuola va in montagna”: alunni a lezione nel verde (Di giovedì 10 ottobre 2024) Due giorni di studio sulle Orobie per i ragazzi della scuola media Pio XII di Sondrio. Nell’ambito del progetto "La scuola va in montagna" le ragazze e i ragazzi del plesso si sono recati a Tartano per una tradizione che si rinnova oramai da qualche anno e che è sostenuta con forza dalla scuola paritaria Pio XII. Si tratta del progetto "La scuola va in montagna": due giorni da trascorrere insieme a Tartano, all’Hotel Gran Baita, con docenti e compagni, sotto la guida della dirigente Francesca Cannizzaro. "La proposta della "scuola va in montagna" l’abbiamo calibrata per studenti delle scuole medie – dice la dirigente – e l’idea è quella di lavorare, ad inizio dell’anno scolastico, sulle relazioni tra alunni in un ambiente naturale ma sempre tenendo ben presente lo studio. Ilgiorno.it - “La scuola va in montagna”: alunni a lezione nel verde Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Due giorni di studio sulle Orobie per i ragazzi dellamedia Pio XII di Sondrio. Nell’ambito del progetto "Lava in" le ragazze e i ragazzi del plesso si sono recati a Tartano per una tradizione che si rinnova oramai da qualche anno e che è sostenuta con forza dallaparitaria Pio XII. Si tratta del progetto "Lava in": due giorni da trascorrere insieme a Tartano, all’Hotel Gran Baita, con docenti e compagni, sotto la guida della dirigente Francesca Cannizzaro. "La proposta della "va in" l’abbiamo calibrata per studenti delle scuole medie – dice la dirigente – e l’idea è quella di lavorare, ad inizio dell’anno scolastico, sulle relazioni train un ambiente naturale ma sempre tenendo ben presente lo studio.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alla scoperta dei tesori di Codogno : le targhe sui monumenti ideate dai ragazzi delle medie e della scuola diocesana Andreoli - Ieri pomeriggio l’iniziativa è stata presentata ufficialmente alla presenza dell’assessore alla cultura Silvia Salamina, dell’assessore all’urbanistica Giovanni Bolduri e della dirigente scolastica Cecilia Cugini. Salamina ha ringraziato il “collega“ Bolduri, poiché il progetto si è potuto concretizzare attraverso una pratica edilizia di una società che ha effettuato un intervento urbanistico e ... (Ilgiorno.it)

La scuola che cambia. Bocciati col 5 in condotta : "Serve agli insegnanti ma anche ai ragazzi" - Ho avuto ragazzi che sono caduti in reati gravi (fuori dalla scuola) e che hanno dovuto scontare pene alternative al carcere in comunità e seguiti dalla scuola in didattica a distanza, ma siamo nell’ordine dello 0. A stabilirlo è il disegno di legge del ministro Valditara che entrerà in vigore dal prossimo anno scolastico. (Ilrestodelcarlino.it)

Case Castagnoli - l'ex scuola diventa la 'casa' delle associazioni che si prendono cura dei ragazzi con disabilità - Una nuova casa per le associazioni Grd - Genitori Ragazzi Down, Artincounselling, Acea Odv ed Eureka Aps. Nel pomeriggio di domani, alle ore 16, saranno inaugurati gli spazi dell’immobile comunale di Case Castagnoli (via Emilia Levante, 1346) aderente alle Rete Spazio Comune avviata... (Cesenatoday.it)

Investita una ragazzina di 13 anni in zona Romolo a Milano : stava tornando a casa da scuola - Stava rientrando a casa da scuola la ragazzina di 13 anni che nel pomeriggio di oggi giovedì 13 ottobre è stata investita da un'auto in viale Cassala a Milano. L'incidente a pochi passi dalla fermata della metropolitana M1 di Romolo.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Rissa davanti a scuola - daspo urbano a tre ragazzi - . Ad oggi, spiega la Questura, sono già 40 i rimpatri con foglio di via obbligatorio e 38 i provvedimenti di daspo urbano emessi dalla Questura di Prato e finalizzati "al contrasto al degrado urbano e sociale, nonché a favorire una migliore accessibilità e fruibilità dei luoghi nevralgici per la vita cittadina". (Lanazione.it)