La pagella alle prime tre della classifica. Alle Aquile la maglia della miglior difesa (Di giovedì 10 ottobre 2024) Pisa, Spezia e Sassuolo sono, dopo otto turni, sul podio della Serie B, con 19, 16 e 15 punti. Tre tipi di formazione differente, le prime due, Pisa e Spezia arrivano da un campionato non certo esaltante, terminato rispettivamente al 13° (con 46 punti) e al 15° (con 44 punti) posto. Il Sassuolo, invece, è appena retrocesso dalla Serie A, ma ha già ben assorbito il colpo. Proviamo allora a confrontare queste tre big che, è bene precisarlo, sarebbero separate tra loro da 1 solo punto, se il Pisa non avesse ricevuto quei 2 punti grazie al ricorso post gara col Cittadella. Partiamo dal reparto difensivo dove lo Spezia Allenato da Luca D’Angelo spicca al primo posto con 0,88 reti subite a gara, mentre il Sassuolo di mister Fabio Grosso è terzo a 1 e il Pisa di Filippo Inzaghi è undicesimo a 1,25. Lanazione.it - La pagella alle prime tre della classifica. Alle Aquile la maglia della miglior difesa Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Pisa, Spezia e Sassuolo sono, dopo otto turni, sul podioSerie B, con 19, 16 e 15 punti. Tre tipi di formazione differente, ledue, Pisa e Spezia arrivano da un campionato non certo esaltante, terminato rispettivamente al 13° (con 46 punti) e al 15° (con 44 punti) posto. Il Sassuolo, invece, è appena retrocesso dalla Serie A, ma ha già ben assorbito il colpo. Proviamo allora a confrontare queste tre big che, è bene precisarlo, sarebbero separate tra loro da 1 solo punto, se il Pisa non avesse ricevuto quei 2 punti grazie al ricorso post gara col Citta. Partiamo dal reparto difensivo dove lo Spezianato da Luca D’Angelo spicca al primo posto con 0,88 reti subite a gara, mentre il Sassuolo di mister Fabio Grosso è terzo a 1 e il Pisa di Filippo Inzaghi è undicesimo a 1,25.

