Koopmeiners salta Inter-Juventus? Le condizioni – TS

INFORTUNIO – Teun Koopmeiners è tornato dal ritiro dell'Olanda e salterà gli impegni di UEFA Nations League con la sua nazionale, che giocherà contro Ungheria e Germania. Il giocatore si è fatto male con il Lipsia in Champions League e ha subito un'infrazione alla costola. Il centrocampista ha giocato comunque con il Cagliari 45 minuti poi è uscito per il fastidio che stava diventando importante. Koopmeiners farà ora altri esami e si sottoporrà ad una visita per capire l'entità reale dell'infortunio.

Koopmeiners, le possibili assenze

RISCHIO – Koopmeiners è stato a riposo nelle ultime ore e gli esami serviranno a capire se potrà ricominciare fin da subito ad allenarsi agli ordini di Thiago Motta.

