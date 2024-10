Sport.quotidiano.net - Juve, la nuova vita da dirigente di Chiellini: “Stimolante, è un percorso nuovo”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Torino, 10 ottobre 2024 – Magari senza Bremer avrebbe trovato qualche minuto in campo, a dare ancora una mano al centro della difesa, a suo modo, ruvido ma efficace, tuttavia l’età impone ai grandi calciatori di ritagliarsi ruoli diversi e di appendere le scarpette al chiodo e il naturale approdo di Giorgiopoteva essere solo uno: lantus.dietro una scrivania per l’ex difensore che ricopre oggi il ruolo di head of football institutional relations. E infattiera in rappresentanza dellantus alla trentunesima riunione dell’Eca, dove il club è rientrato dopo tre anni e mezzo in seguito alla delicata vicenda Superlega. Presenti per il club, oltre a, l’amministratore delegato Maurizio Scanavino e il managing director Francesco Calvo.