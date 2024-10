Jude Law e Nicholas Hoult si affrontano nel trailer del thriller The Order (Di giovedì 10 ottobre 2024) A dicembre arriverà nelle sale americane, dopo la presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia, The Order, film con star Jude Law e Nicholas Hoult, ecco il trailer. Vertical Entertainment ha condiviso il trailer del thriller The Order, con sar Jude Law e Nicholas Hoult, in arrivo nelle sale americane il 6 dicembre. Il film è stato presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia e porta gli spettatori al centro di un duro scontro tra le autorità e un gruppo di suprematisti bianchi. Cosa racconterà The Order La storia è ambientata negli anni '80, nell'area del Pacific Northwest. Jude Law in The Order ha la parte dell'agente dell'FBI Terry Husk, che si convince che alcune violente e sanguinose rapine in banca e alcuni crimini siano Movieplayer.it - Jude Law e Nicholas Hoult si affrontano nel trailer del thriller The Order Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) A dicembre arriverà nelle sale americane, dopo la presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia, The, film con starLaw e, ecco il. Vertical Entertainment ha condiviso ildelThe, con sarLaw e, in arrivo nelle sale americane il 6 dicembre. Il film è stato presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia e porta gli spettatori al centro di un duro scontro tra le autorità e un gruppo di suprematisti bianchi. Cosa racconterà TheLa storia è ambientata negli anni '80, nell'area del Pacific Northwest.Law in Theha la parte dell'agente dell'FBI Terry Husk, che si convince che alcune violente e sanguinose rapine in banca e alcuni crimini siano

