Israele spara sull'Unifil, colpite anche basi italiane. Feriti due caschi blu indonesiani (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’allerta era molto alta da giorni, anche da prima che Israele il 29 settembre decidesse di entrare con le sue truppe in Libano . L’ordine per i militari dell’ Unifil , schierati lungo la Linea blu al confine, era di restare protetti e non uscire dalle basi, ma di continuare a presidiare le loro postazioni, nonostante i ripetuti moniti dell’ Idf a spostarsi per facilitare le sue azioni contro Feedpress.me - Israele spara sull'Unifil, colpite anche basi italiane. Feriti due caschi blu indonesiani Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’allerta era molto alta da giorni,da prima cheil 29 settembre decidesse di entrare con le sue truppe in Libano . L’ordine per i militari dell’, schierati lungo la Linea blu al confine, era di restare protetti e non uscire dalle, ma di continuare a presidiare le loro postazioni, nonostante i ripetuti moniti dell’ Idf a spostarsi per facilitare le sue azioni contro

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Spari alle basi Unifil - Crosetto : "Non è stato un incidente - non prendiamo ordini da Israele" - Il casco blu indossato dalle forze dell'Onu deve essere sacrosanto", gli ha fatto eco il primo ministro irlandese Simon Harris, precisando che nessun militare irlandese è stato coinvolto nell'attacco. "Non si tratta di un errore, non si tratta di un incidente - ha detto poi in una conferenza stampa - gli atti ostili reiterati delle Forze israeliane contro la base 1. (Agi.it)

Unifil nel mirino di Israele - attacco imminente all’Iran - Israele ha attaccato tre postazioni dell’Unifil, la missione Onu a guida italiana schierata nel sud del Libano. Servizio di Massimiliano Cochi The post Unifil nel mirino di Israele, attacco imminente all’Iran first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Israele spara contro l’Unifil in Libano - l’Idf : “Abbiamo ordinato di mettersi al sicuro”. Crosetto : “Nessun ordine da Israele” - Due di queste sono la 1-31 e 1-32A lungo la linea di demarcazione e la terza è il quartier generale della missione. “Abbiamo bisogno di spiegazioni rapide, aspetto la verità”, ha aggiunto il ministro. “Non c’è nessuna motivazione militare” dietro l’attacco delle due missioni Unifil in Libano. La premier ha avuto un colloquio telefonico con il generale Stefano Messina, comandante della ... (Notizie.com)