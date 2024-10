Israele colpisce tre basi Unifil, Crosetto a Gallant “Inaccettabile” (Di giovedì 10 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Le forze israeliane hanno colpito tre basi delle forze Unifil nel sud del Libano, ferendo due persone. Non si contano feriti tra le forze italiane presenti. Un carro armato israeliano ha sparato contro una torretta di osservazione della base di Naqura. La torre è stata centrata e i due militari Onu sono precipitati a terra. Le loro condizioni non sono gravi, riferiscono fonti mediche locali. Sembra inoltre che Israele abbia colpito anche gli avamposti italiani. Alcune telecamere sono state distrutte da colpi di armi portatili. Unlimitednews.it - Israele colpisce tre basi Unifil, Crosetto a Gallant “Inaccettabile” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Le forze israeliane hanno colpito tredelle forzenel sud del Libano, ferendo due persone. Non si contano feriti tra le forze italiane presenti. Un carro armato israeliano ha sparato contro una torretta di osservazione della base di Naqura. La torre è stata centrata e i due militari Onu sono precipitati a terra. Le loro condizioni non sono gravi, riferiscono fonti mediche locali. Sembra inoltre cheabbia colpito anche gli avamposti italiani. Alcune telecamere sono state distrutte da colpi di armi portatili.

