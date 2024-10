Ilrestodelcarlino.it - Il festival green arriva nel weekend: ecco gli appuntamenti

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Anche quest’anno si svolge il consueto appuntamento con il ’Cupra per l’Ambiente’, previsto per domenica. Si svolge nell’ambito del progetto Cupra per l’Ambiente, che l’Amministrazione comunale porta avanti dal 2018, con l’obiettivo di ridurre i rifiuti all’origine e promuovere una gestione responsabile delle risorse tra i cittadini e gli esercizi commerciali. Per perseguire tali obiettivi il Comune ha aderito alla Strategia Rifiuti Zero già dal 2017. Dalle 9.30 sarà possibile trovare lungo le vie del centro la mostra mercato di prodotti agricoli e biologici a cura del Biodistretto Picenum, l’esposizione di oggetti di artigianato creati dagli hobbisti con materiale di recupero e l’angolo del riuso e mercatino dei bambini.