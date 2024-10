Ilrestodelcarlino.it - Festival del podcast. Geopolitica, calcio, cucina e delitti: tante storie da ‘scaricare’

(Di giovedì 10 ottobre 2024) In riviera è iniziato il conto alla rovescia per l’edizione 2024 di "Sentire le Voci", che è la Festa deldi Cesenatico, diretta da Matteo Cavezzali con la collaborazione di Gianni Gozzoli. La prima edizione dello scorso anno fu un successo, con 700 spettatori in tre giorni; quest’anno viene confermando il format delle presentazioni, con una novità. Tutti gli incontri si svolgeranno all’interno del Teatro Comunale, con due assetti scenici diversi in base alla tipologia di incontro, per rendere ogni momento ancora più suggestivo. L’ingresso è gratuito. I protagonisti saranno Federico Buffa, Dario Fabbri, Daniele Tinti, Maurizio Carucci, Alberto Grandi, Benedetta Santini, Mauro Pescio, Stefani Brucini, Matteo Caccia, Antonio Iovane, Chiara Galeazzi, Ciccio Lancia e tantissimi altri ospiti.