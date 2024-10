Thesocialpost.it - Femminicidio Eleonora Toci, il marito la uccide e subito chiama l’avvocato: “Ho fatto un guaio”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) “Houn”. Così ha esordito al telefono, prima dell’alba, Lulzim, un 30enne albanese, parlando con il suo avvocato, Orlando Sgambati. Era in macchina col fratello, di ritorno dall’ospedale, dopo aver compiuto un gesto tragico: aveva appena ucciso sua moglie,, strangolandola davanti ai loro due figli di sei e quattro anni. È questo il drammatico scenario che si è consumato a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Una tragedia che lascia ancora molti dubbi, poiché nulla sembrava anticiparla: nessun segnale di conflitti o problemi in quella famiglia, che si era ricongiunta solo da poche settimane.Leggi anche: Eleonorstrangolata dal, il testimone: “Lui soffriva di depressione” La scoperta del corpo attraverso una videota A segnalare l’omicidio ai carabinieri è stata la cognata dell’uomo.