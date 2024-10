Fabrizio Plessi, maestro dell’arte contemporanea al Convitto Palmieri (Di giovedì 10 ottobre 2024) LECCE – Un maestro dell’arte contemporanea a Lecce venerdì 11 ottobre, dalle ore 19. Convitto Palmieri e chiesa di San Francesco della Scarpa a Lecce saranno luogo della presentazione del “Parco sculture Allba, Apulia Lab Land Bio Art”, progetto vincitore al bando “Radici e Ali” della Regione Lecceprima.it - Fabrizio Plessi, maestro dell’arte contemporanea al Convitto Palmieri Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) LECCE – Una Lecce venerdì 11 ottobre, dalle ore 19.e chiesa di San Francesco della Scarpa a Lecce saranno luogo della presentazione del “Parco sculture Allba, Apulia Lab Land Bio Art”, progetto vincitore al bando “Radici e Ali” della Regione

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gaeta / Affermazione internazionale del Maestro Umberto Scipione - sindaco Leccese : “vanto per la città” - GAETA – Alla ribalta in questi giorni, e con alle spalle una splendida carriera il M° Umberto Scipione, originario di Gaeta, docente al Conservatorio, compositore, direttore d’orchestra, pianista, clarinettista, arrangiatore, autore. L’ artista, vero e proprio orgoglio della città di Gaeta, si è imposto a livello internazionale sia per la sua pluripremiata professione di compositore ... (Temporeale.info)