Estrazione SuperEnalotto di oggi, giovedì 10 Ottobre 2024: la combinazione vincente (Di giovedì 10 ottobre 2024) Consueto appuntamento con la lotteria più amata dagli italiani. Sul nostro giornale, a partire dalle ore 20:00, potrete trovare la combinazione vincente dell’ultima Estrazione SuperEnalotto. A seguire, due panoramiche che riguardano i numeri più ritardatari e frequenti del gioco. Ecco la combinazione vincente del SuperEnalotto di oggi giovedì 10 Ottobre 2024 Numeri: Numero Jolly: Numero Superstar: Numeri del SuperEnalotto più ritardatari Ecco una prima classifica per quel che riguarda i numeri che hanno accumulato il maggiore ritardo durante le varie estrazioni. Nelle prime posizioni troviamo i numeri 61 e 48 con 76 e 56 assenze. Seguono 36 e 73 assenti da 50 e 46 estrazioni. Chiude la speciale classifica il 17 con 41 turni di assenza. Zon.it - Estrazione SuperEnalotto di oggi, giovedì 10 Ottobre 2024: la combinazione vincente Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Consueto appuntamento con la lotteria più amata dagli italiani. Sul nostro giornale, a partire dalle ore 20:00, potrete trovare ladell’ultima. A seguire, due panoramiche che riguardano i numeri più ritardatari e frequenti del gioco. Ecco ladeldi10Numeri: Numero Jolly: Numero Superstar: Numeri delpiù ritardatari Ecco una prima classifica per quel che riguarda i numeri che hanno accumulato il maggiore ritardo durante le varie estrazioni. Nelle prime posizioni troviamo i numeri 61 e 48 con 76 e 56 assenze. Seguono 36 e 73 assenti da 50 e 46 estrazioni. Chiude la speciale classifica il 17 con 41 turni di assenza.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lotto e Superenalotto - estrazioni di Oggi giovedì 10 ottobre 2024 : numeri e combinazione vincente - 5° ritard. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 3° ritard. 4° ritard. Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 8 ottobre 2024, non ci sono stati né 6 né 5+. (Quifinanza.it)

Superenalotto - numeri combinazione vincente 8 ottobre - . (Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' nell'estrazione del Superenalotto di oggi 8 ottobre. Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L'entità dei premi è legata anche al jackpot […] The post Superenalotto, numeri combinazione vincente 8 ottobre appeared first on L'Identità. (Lidentita.it)

Superenalotto - numeri combinazione vincente 8 ottobre - Il jackpot per il prossimo concorso sale a 86,8 milioni. I punteggi vincenti del SuperEnalottoAl SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per […]. Nessun '6' né '5+', jackpot sale 86,8 milioni Nessun '6' né '5+1' nell'estrazione del Superenalotto di oggi 8 ottobre. Centrati invece due '5' da oltre 88mila euro ciascuno. (Sbircialanotizia.it)