“Da Marco Polo alla sinologia contemporanea”: focus a Firenze (Di giovedì 10 ottobre 2024) Firenze, 10 ottobre 2024 – Quest’anno ricorrono i 700 anni dalla morte di Marco Polo (Venezia 1254-1324) e numerose sono state le celebrazioni in tutta Italia. A Firenze ecco “Delle navigationi et viaggi: da Marco Polo alla sinologia contemporanea (1324-2024)” in programma domani, venerdì 11 ottobre (ore 16.30) nella Sala storica Dino Campana del Complesso delle Oblate. Un pomeriggio dedicato al viaggio e alla Cina, che si aprirà alla presenza del Console Generale Cinese a Firenze Guan Zhongqi, con i saluti di Antonia Ida Fontana presidente del Centro Associazioni Culturali Fiorentine e di Giada Lin Hongyu presidente dell’Associazione Amicizia Cultura Donne Italia Cina. Lanazione.it - “Da Marco Polo alla sinologia contemporanea”: focus a Firenze Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024 – Quest’anno ricorrono i 700 anni dmorte di(Venezia 1254-1324) e numerose sono state le celebrazioni in tutta Italia. Aecco “Delle navigationi et viaggi: da(1324-2024)” in programma domani, venerdì 11 ottobre (ore 16.30) nella Sala storica Dino Campana del Complesso delle Oblate. Un pomeriggio dedicato al viaggio eCina, che si apriràpresenza del Console Generale Cinese aGuan Zhongqi, con i saluti di Antonia Ida Fontana presidente del Centro Associazioni Culturali Fiorentine e di Giada Lin Hongyu presidente dell’Associazione Amicizia Cultura Donne Italia Cina.

