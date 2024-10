Con le Giornate Fai d'autunno alla scoperta di un patrimonio inaspettato (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 tornano per la tredicesima edizione le Giornate Fai d’autunno, uno dei più importanti e amati eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal Fondo per l’Ambiente Italiano Ets. Da Nord a Sud della Penisola Pordenonetoday.it - Con le Giornate Fai d'autunno alla scoperta di un patrimonio inaspettato Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 tornano per la tredicesima edizione leFai d’, uno dei più importanti e amati eventi di piazza dedicati alculturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal Fondo per l’Ambiente Italiano Ets. Da Nord a Sud della Penisola

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gavignano. Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days). Successo per l’evento al Museo della Civiltà Contadina - Successo per l’evento al Museo della Civiltà Contadina sembra essere il primo su Cronache Cittadine. Cronache Cittadine GAVIGNANO (Eledina Lorenzon) – Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days) del 28 e 29 Settembre, il Museo della L'articolo Gavignano. . Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days). (Cronachecittadine.it)

Colleferro. Tanti eventi per le Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Day) al Museo Archeologico del Territorio Toleriense - Tanti eventi per le Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Day) al Museo Archeologico del Territorio Toleriense sembra essere il primo su Cronache Cittadine. Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Sabato 28 e Domenica 29 Settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Day) L'articolo Colleferro. (Cronachecittadine.it)

Quattro giornate. Cgil - Ricci : “Patrimonio collettivo a difesa dell’antifascismo e della Costituzione” - net 28 Settembre 2024 L'articolo Quattro giornate. In questo contesto politico, culturale e sociale drammatico, non possiamo correre il rischio che ci sia indifferenza verso questi temi, di cui va preservata la memoria». impresaitaliana. . Così il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, a margine dell’iniziativa promossa dal comitato provinciale dell’Anpi di Napoli, ... (Impresaitaliana.net)