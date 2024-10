Quotidiano.net - Cgil, alla Flex prima riduzione di personale negli appalti

(Di giovedì 10 ottobre 2024) "A pochi giorni dconferma da parte dei vertici delladella conclusione, a fine 2024, del contratto con Nokia (ad oggi di gran lunga il principale riferimento nel portafoglio clienti dello stabilimento triestino) e dopo le rassicurazioni del management in meritotenuta occupazionale dell'attuale organico in forza a Trieste, giunge la notizia delladinella filiera degliche ruota attorno all'azienda". Lo rendono noto Fiom e Filt, con i segretario provinciali Marco Relli e Stefano Mauro. Le attività legate al contratto con la Nokia assorbono circa 200 persone sui 348 occupati complessivi. L'azienda, come sostengono anche altri sindacati, sta attraversando un periodo molto difficile.