Unlimitednews.it - Banca Mediolanum, a Roma un nuovo ufficio di consulenti finanziari

Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024)(ITALPRESS) – Si rafforza la presenza di. E’ stato inaugurato in via Cesare Pavese, quartiere Eur, l’ottavodeidella Capitale, un’ulteriore presenza di riferimento per risparmiatori e imprenditori. Al taglio del nastro erano presenti tra gli altri il direttore generale dellaIgor Garzesi; e il Regional Manager, Costante Turchi. spf/fsc/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo